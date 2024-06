L’evento. Piazza Saffi torna mercoledì ad ospitare la kickboxing

Per il secondo anno di fila, in occasione della rassegna dei ‘Mercoledì del Centro’ a Forlì, torna il ‘Combat Camp Arena’, evento di kick boxing organizzato dalla Polisportiva Edera. Mercoledì prossimo in piazza Saffi dalle 20.30 si disputeranno quattordici incontri della disciplina sportiva volta all’insegnamento della difesa personale.

"Rispetto allo scorso anno abbiamo alzato il livello delle gare, adesso – spiega Massimo Mariani, direttore tecnico della Polisportiva Edera –, avremo infatti anche dei professionisti e non più solo dilettanti. Inizieremo la serata con i ragazzi che hanno iniziato da poco per poi man mano salire di livello fino agli atleti che si contendono il titolo italiano".

Il primo degli incontri sarà un’esibizione e non una vera e propria competizione, a cui prenderà parte un ex professionista: "Il nostro obiettivo – continua Mariani – è far capire ai neofiti o a chi non vuole approcciarsi a questa disciplina convinto che si ci possa far male, che è qualcosa di rivolto a qualsiasi fascia di età, motivo per cui ad affrontare un ex professionista sarà un uomo di 55 anni".

Tre degli incontri vedranno protagoniste le donne, per un totale di sei partecipanti: "Siamo una delle poche scuole della regione ad avere circa quaranta ragazze trai nostri iscritti, numero molto superiore rispetto alla media".

Nell’area antistante il pub Flora verranno montati un ring professionale e un maxischermo. Di concerto saranno presenti anche diversi punti ristoro, i cosiddetti ‘truck food’, in cui si potranno consumare speciali prodotti preparati per l’occasione.

Sergio Tomaselli