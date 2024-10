L’evento. Trofeo Coni in Sicilia. Brillano gli atleti Cus

C’erano anche deg giovani atleti del Cus Ferrara fra i 205 componenti la rappresentativa regionale dell’Emila Romagna che grazie ai vari piazzamenti conseguiti ha vinto in Sicilia (per la prima volta) la finale nazionale del Trofeo Coni, manifestazione che ha visto la partecipazione di 4500 mini atleti di 44 discipline (5 le associate) che andavano a coinvolgere tutte le federazioni sportive nazionali. I rappresentanti cussini sono stati selezionati per la pesistica (Lucio Brondi, Martina Tassi, Charlotte Lober, con il tecnico Michele Venturella) e canottaggio (Annalucia Tosi, Mattia Bernaroli, Mauro Gaeta, Lucia Giovinazzo, con il tecnico Gabriele Braghiroli).

Con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dare il via ufficiale alla manifestazione, le prove in barca sui 500 metri sono state fatte nel porto di Palermo. Due equipaggi nella specialità del doppio per regione, con l’Emilia Romagna a schierare Annalucia Tosi-Mattia Bernaroli e Mauro Gaeta-Lucia Giovinazzo. A questa prova ne è stata aggiunta una seconda al remoergometro sui 250 metri, con somma dei tempi fra le due gare. Infine una gara di corsa a staffetta sui 500 metri. Alla fine la nostra regione ha chiuso con un ottimo 10° posto.

Sempre nel palermitano si sono tenute le fasi preliminari delle finali di pesistica dove i ragazzi hanno fatto 3 prove di strappo a testa dove veniva considerata la media dei kg sollevati, poi un giro di circuito GiocaFipe a staffetta.

Quindi i vari risultati davano il tempo di qualifica che è servito per fare gli accoppiamenti per la finale che ha visto la rappresentativa Emilia Romagna al 7° posto.

Suggestiva anche la cerimonia di chiusura, a suggellare una esperienza che siamo certi restarà viva per sempre nella memoria di questi giovani atleti.