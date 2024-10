Licata sul ring con Zito venerdì al PalaDozza. In palio la chance di combattere per il titolo

È rimasto un solo ostacolo a separare Antonio Licata dal match che mette in palio il titolo italiano dei pesi welter. Si tratta di Luigi Francesco Zito, 29enne sardo con un record di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte da professionista. L’incontro si disputerà venerdì sera nella fantastica cornice del PalaDozza di Bologna, nel sotto-clou del match valido per il titolo europeo femminile dei pesi leggeri tra Pamela Noutcho Sawa e Nina Pavlovic. Una grande serata di pugilato con diversi altri incontri di alto livello, organizzata dalla Promo Boxe Italia. Licata ha un feeling particolare col ring del PalaDozza, dove lo scorso aprile ha superato nettamente Edin Sejdinovic mettendolo al tappeto al quinto round. Il pugile ferrarese ha un record immacolato: 10 vittorie in altrettanti match da professionista, e naturalmente non può permettersi passi falsi in vista della grande chance tricolore. Vale la pena osservare che in tre circostanze Licata ha vinto prima del limite, guarda caso negli ultimi tre incontri effettuati (contro Zeledon, Sejdinovic e Battaglia). Questo significa che nell’ultimo anno il talento di Ferrara Boxe ha acquisito ulteriore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, tanto da non accontentarsi di spuntarla ai punti come magari accadeva in precedenza.

Una cosa è certa: se Licata uscirà vincitore dalla battaglia di venerdì, presto potrà combattere per la cintura di campione italiano. Ma guai a pensare che Zito rappresenti poco più di uno sparring partner. Anzi, l’atleta sardo è probabilmente il migliore in assoluto tra quelli che Licata ha incrociato fino a questo momento.

Stefano Manfredini