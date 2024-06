Limite e Capraia, impresa sfiorata. Sfuma la terza Coppa Toscana di fila: "Ci abbiamo provato in tutti i modi. Ma resta un’annata da incorniciare»

Il Limite e Capraia Under 21 ha sfiorato un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso: vincere per tre anni di fila la Coppa Toscana di categoria. Stavolta, però, i giallorossi si sono arresi 6-1 in finale all’Atletico Fucecchio. "Sarebbe stato bellissimo vincere la terza coppa di fila, però già il risultato di essere arrivati in finale tre volte consecutivamente è enorme – esordisce coach Joshua Rizzatti, in panchina dallo scorso anno –. Sebbene pesante, il risultato è un po’ bugiardo perché abbiamo tenuto noi il pallino del gioco per tutto il primo tempo, poi gli episodi ci hanno condannato: su un palo nostro abbiamo preso il primo gol. A quel punto ci siamo dovuti scoprire e forzare le giocate, con Fucecchio che in contropiede ha dilagato. Faccio i complimenti all’Atletico perché difensivamente hanno disputato una partita perfetta. Noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma purtroppo è andata male. Non ho comunque niente da recriminare ai ragazzi, anzi hanno fatto un percorso di crescita enorme se pensiamo da dove siamo partire".

"Tanti ragazzi dello scorso anno a inizio stagione sono infatti passati in prima squadra e abbiamo dovuto ricostruirla quasi da zero – insiste il tecnico giallorosso –, ma questo per me e la società è un vanto perché riuscire a portare dei ragazzi dell’Under 21 a giocare titolari in C2 e fare la differenza è l’obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’inizio e che stiamo portando avanti anche grazie al lavoro di coach Marco Gargelli, che mi ha voluto fortemente sia come giocatore della prima squadra che come allenatore dell’Under 21". Oltre all’argento in Coppa Toscana, il Limite e Capraia ha chiuso il campionato al terzo posto uscendo poi in semifinale play-off per mano del forte Tau Altopascio. "Abbiamo fatto meglio dell’anno scorso, e onestamente non me lo aspettavo, ma nel corso di questi mesi siamo cresciuti tanto grazie anche al lavoro del mio vice Andrea Luchetti, che saprà dimostrarsi un bravissimo allenatore anche in futuro – precisa Rizzatti –. Inoltre i ragazzi sono stati molti disponibili fin da subito e abbiamo due portieri bravissimi che faranno sicuramente strada, aspetto fondamentale nel calcio a 5".

Il tecnico poi ricorda alcune partite: "Quale vorrei rigiocare? La finale di Coppa Toscana, mentre quella che ricordo in negativo è proprio la semifinale play-off col Tau, che si è messa subito male per un po’ di inesperienza – conclude –. Quello più bello invece è stato il match di Coppa Toscana di C2 con il Lebowski, la prima squadra era già eliminata ed è scesa in campo la mia squadra che ha perso solo 3-2 giocando alla pari contro un team che è arrivato poi a fare i play-off di C2".

Simone Cioni