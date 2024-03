L’iniziativa a Recanati. Oggi la Pasqua dello sport, società e atleti in passerella

Oggi saranno 29 le società sportive recanatesi premiate e 60 i diplomi con menzioni speciali consegnati all’Aula Magna del Comune per la cerimonia della Pasqua dello Sport organizzata dall’Assessorato allo sport e dal Circolo Acli San Domenico. Madrina sarà la ciclista recanatese Eva Zandri del Team Allieve Di Federico (Pescara), campionessa italiana cronometro a squadre 2023. Queste le società premiate: Asd Bridge, Club Scherma, Have a Dream, My Planet, Praetoriani Rugby, Pallavolo, Recanati Marinelli – Cantarini, Pallacanestro, Moto Club Franco Uncini, Anthropos, Csi Recanati, Circolo Scacchi, Ciclo Club Recanati 1988, Canappa Boxing Club, Grottini Team, Ginnastica artistica, Cs Villa Musone, Kodokan Recanati Judo, Compagnia Arcieri "Il Branco Asd e APS", Centro Danza L’Infinito, Circolo tennis "Francesco Guzzini", A. S. culturale "Ludart", Recanatese, Recanati calcio a 5, Karate, Vespa Club, Aikido, Ciclistica e Bocciofila Recanati. Un particolare riconoscimento sarà tributato a Comando carabinieri, Croce Gialla, Polizia municipale, Protezione civile e Associazione carabinieri in congedo per il loro particolare impegno. Molti gli atleti premiati, a iniziare da Alessandro Greco dell’Anthropos tornato dalla Turchia, assieme alla Nazionale di basket con Sindrome di Down, con il titolo di campioni del mondo ai Trisome Games. Assieme a lui dello stesso club saranno premiati Davide Moriconi e Jonatha Riderelli. Riconoscimenti a Francesca Ghergo, Fabrizio Canalini e Rossella Mengascini (bridge), Salvatore Pensato, Chiara Pintucci e Lucrezia Maria Cossu (scherma), Siria Calamante, Sara Guzzini e Alessia Mugnolo (I Have a dream), Francesco Massaccesi, Lorenzo Latini, Riccardo Lena, Marco Cagnoni (My Planet), Roberta Mengascini, Giuliano Berti e Siria Sgolastra (volley), Flavius Atodiresei, Francesco Corvatta e Mattia Crucianelli (basket), Nicolas Di Lernia, Giuseppe Bugiolacchi e Silvano Filipponi (Csi Recanati), Aguida Janna, Letizia Lamanna, Giulia Pascali, Angela Catena e Maichol Marchetti (scacchi), Ewan Ridolfi, David Palombini, Albert Chernouz, Ambra Curzi, Alessandro Nuzzo e Lorenzo Zaccari (Canappa boxing club), Siria Cicerone, Matilde Stagi e Achilleas Solomos (Grottini Team), Elisa Bianchetti, Carella Maria e Antonello Tanoni (Ginnastica artistica), Alyssa Gammella ed Enrico Frontini (Judo Kodokan), Lorenzo Cenci, Rachele Cali, Tommaso Cenci, Jacopo e Francesco Castagna (Circolo Tennis Guzzini), Giorgia Alfano e Danny Saraceni (Ludart) ed Elisa Santariga, Sofia Cecconi e Matilde Margherita per la squadra di ginnastica ritmica.

