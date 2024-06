L’iniziativa. Dal padel al basket: al Parco del Mare un fine settimana di ‘Sport no limits’

Gran successo per la due giorni di ‘Sport no limits’ al Parco del Mare. Tutto è cominciato venerdì pomeriggio, col successo della coppia Acquarelli (Mirco ed Elisa) al torneo del Sun Padel di doppio misto, con un atleta in carrozzina e uno in piedi. Poi le caratteristiche del sitting volley, mostrate a tutti da Massimiliano Manfredi e Monica Tartaglione. E, dopo la pallavolo da seduti, è stata la volta del rugby in carrozzina con gli atleti del Padova, in collaborazione con una delegazione del Rimini Rugby. A conclusione del day 1, un’esibizione di Baskin con gli Onions Santarcangelo. La seconda giornata è stata aperta dagli Special Crabs di ‘Mandu’, Massimiliano Manduchi, con la partecipazione dell’ex capitano di Rbr, Tommy Rinaldi. Poi gli atleti del Circolo della spada, sempre in carrozzina. Nel pomeriggio di sabato, spazio al quadrangolare di basket in carrozzina, con vittoria finale dei padroni di casa di Riviera Basket. I riminesi hanno battuto in semifinale i Delfini 2001 Montecchio per 71-37, con mvp la guest star argentina Adolfo Berdun, autore di 35 punti. Dall’altra parte successo dei Bradipi Bologna sull’Olympic Verona per 36-32. In finale, trionfo di Riviera Basket (nella foto) per 54-39, con 26 di Berdun e 14 di Raik Adil.