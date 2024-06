L’iniziativa del team Gresini. Gli sponsor sono i tifosi

È il primo programma al mondo di sponsorizzazione alimentato dai fan. Nel settore probabilmente il primo nella storia: il team faentino Gresini Racing MotoGp, in collaborazione con MotoGp Guru e Sportpass, sussidiaria di Animoca Brands, ha lanciato un programma che consentirà ai fan della MotoGP di acquistare e possedere un pacchetto di sponsorizzazione esclusivo, il tutto a partire da 125 euro. "Questa è una primizia mondiale nello sport – ha dichiarato il Ceo di Sportpass, Jordan Fogerty – abbiamo lavorato con il Team Gresini Racing per avvicinare ancora di più i fan alla squadra e ai piloti che supportano". Il nuovo programma offre ai fan una serie di esclusivi vantaggi, come le esperienze vip nei paddock, il posizionamento del proprio nome sulle moto e l’invito a eventi esclusivi, merchandise personalizzato speciale e la possibilità di vincere una Ducati Panigale V4S, una moto da test ufficiale altamente personalizzata, utilizzata Marc e Alex Marquez. I fan sponsor avranno anche la possibilità di possedere oggetti da collezione, inviti e credenziali esclusive. Gresini Racing ha consolidato la fama internazionale dopo che il team ha messo sotto contratto l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, che si è unito al fratello Alex per competere Mondiale 2024 sulla Ducati Desmosedici Gp23.

Le ottime prestazioni e i podi di Marc, insieme al suo vasto seguito, hanno messo in luce la Gresini Racing, che non ha perso tempo nel portare un’iniziativa mondiale per gli appassionati della MotoGp: "Abbiamo sempre avuto una base di fan incredibilmente fedele – ha spiegato Carlo Merlini, direttore commerciale e marketing di Gresini Racing – non solo per la squadra ma anche per i molti piloti che hanno ottenuto successo nei nostri progetti. Non potremmo essere più felici di essere la prima squadra a permettere ai veri fan di diventare sponsor e rendere questo disponibile a livello globale. Non vediamo l’ora di innovare e coinvolgere in modi nuovi ed emozionanti".