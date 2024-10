L’iniziativa domenica dalle 10 alle 18. Il Coni arriva in piazza, c’è uno sport per tutti

Domenica, il 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18 nel centro storico di Modena, si terrà la prima edizione dell’evento ’Il Coni in piazza - C’è uno sport per tutti!’.

"Lo sport unisce, abbatte barriere e crea relazioni. Il nostro Centro Storico sarà un palcoscenico unico, dove tante discipline sportive diverse troveranno spazio, per una giornata a base di sport", garantisce Andrea Bortolamasi, assessore allo sport, presentando l’evento. Saranno infatti rappresentati sport tradizionali come pattinaggio, ciclismo, atletica, danza e alcuni più curiosi come volo a vela, danza aerea, pesca sportiva, simulatori di volo. Tra le iniziative, ’Corpore sano: la giusta alimentazione per chi fa sport’, un momento informativo su come mangiare sano, coordinato da Gustavo Savino, direttore della Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena. "Siamo attivamente impegnati nella promozione della salute e dei sani stili di vita, è fondamentale divulgare ed insegnare come lo sport e una sana alimentazione siano essenziali per il benessere di tutte le età", ha riferito la dietista della Medicina dello Sport, Ylenja Persi. Coni in piazza è’ un’ iniziativa di ’Modenamoremio’ in collaborazione con il Coni Emilia-Romagna. "Dobbiamo avvicinare i giovani allo sport, rappresenta una forma di socializzazione e i ragazzi cresceranno con il rispetto delle regole. Anche i papà e le mamme potranno partecipare perché saranno presenti forme di sport aperte a tutte le età", ha informato Andrea Dondi, presidente Coni Emilia Romagna. Dondi, in segno di riconoscenza, ha deciso di donare il piatto del Coni a Modenamoremio.

L’università sarà presente per illustrare i numerosi progetti di formazione in ambito sportivo, su cui sta investendo molto. Sarà presente anche Cus Mo.Re che si occupa di gestire gli impianti sportivi di Unimore e che presenterà ai visitatori le loro tante e diversificate attività. Un’occasione che offre la possibilità di svolgere discipline differenti in sei diverse piazze, in modo gratuito e soprattutto seguiti da tecnici federali altamente competenti, all’insegna del benessere fisico e non della competizione. "Lo sport è per tutti, ringrazio per aver dato spazio anche allo sport paralimpico, cercheremo di dare il massimo delle informazioni alle famiglie e agli atleti giovani o meno giovani con problematiche fisiche che vogliono avvicinarci a uno o più sport", ha sottolineato Loris Stradi, campione di golf paralimpico. "Un buon messaggio che la città vuole comunicare ai cittadini, rispetto ad un tema di benessere, di stile di vita sano per vivere bene e a lungo", ha affermato Francesca Maletti, assessore ai sani stili di vita. "Lo sport è un grande linguaggio universale con dei valori fondamentali", ha assicurato Federica Venturelli, assessore alle Politiche scolastiche. L’iniziativa è un gioco di squadra che vede nella prossima giornata domenicale la collaborazione delle diverse federazioni sportive e gli enti di promozione Uisp e Csi. "Un ringraziamento speciale anche alla camera di commercio e a Bper banca", ha concluso Angelo Giovannini, direttore di Modenamoremio.

In foto, da sinistra: Loris Stradi, Isabella Morini, Andrea Dondi, Angelo Giovannini e Ylenja Persi.

Gilda Cacciapuoti