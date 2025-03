L’iniziativa. Firenze Ovest ospite della Canottieri Firenze

Una splendida giornata trascorsa presso la Società Canottieri di Firenze. In grande evidenza gli atleti e le atlete della Pallavolo Firenze Ovest, società che si sta dedicando anche ad attività non soltanto inerenti il puro e semplice aspetto sportivo ed agonistico che rimane fondamentale, ma anche a quello sociale e aggregativo.

"Tante le tematiche che vorremmo mettere in risalto - afferma il presidente della Pallavolo Firenze Ovest, Roberto Pitti -.mettere in evidenza. La giornata passata presso la Canottieri di Firenze rimarrà nella mente e nel cuore di tutti i nostri tesserati presenti. Questo grazie all’invito e alla collaborazione con la Canottieri Firenze del presidente Michele Nannelli. Abbiamo sviluppato l’attività di ‘team building’ delle varie squadre e categorie del nostro sodalizio per ampliare il raggio d’azione, anche non inerente la specifica preparazione atletica, di allenamento e agonistica".

Inoltre il presidente Pitti tiene a precisare: "Abbiamo ottenuto ottimi risultati in varie categorie e vogliamo crescere sempre più per essere un punto di riferimento, in stretto contatto con l’amministrazione, le associazioni e le famiglie. L’obiettivo primario è riuscire a essere una Comunità unita da passione per lo sport, amicizia e attaccamento alla maglia".

Grande attenzione all’aspetto sociale e di visione unitaria dei progetti. "Siamo convinti che un’ampia e costruttiva visione su aspetti sociali e rigenerativi - conclude Pitti - svolti nel tempo libero, sia un buon modo di rafforzare i rapporti, crearne di nuovi e sviluppare connessioni virtuali ed essere maggiormente visibili come realtà cittadina. Anche per questo motivo abbiamo accolto con estremo piacere l’invito della Canottieri, di diversa estrazione della nostra che si trova all’esterno del Quartiere 5. Il confronto e lo scambio di pareri e aspetti organizzativi ci rafforza. L’unione fa la forza ed è un punto fondamentale secondo noi, specialmente in questo periodo da affrontare con grande impegno per superare le tante difficoltà. Ma noi ci crediamo e vogliamo volare alto".

Francesco Querusti