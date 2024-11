L’iniziativa nelle acque del Golfo. Vela e solidarietà al Trofeo Lions. Trionfa Vanelo con ’Stella Filante’

Grande successo per la 24ª Regata Velica ‘Trofeo Lions Interdistrettuale’ dei Distretti TB, Ia2, La del Multidistretto 108 Italy, nella sede del Club Nautico Foce Magra. Partite dallo specchio di mare antistante la foce della Magra, le numerose imbarcazioni hanno navigato attraverso il golfo toccando l’isola Palmaria, il Tino e il Tinetto per tagliare la linea di traguardo vicino a Torre Scola. L’organizzazione tecnica è stata curata da Attilio Cozzani, responsabile degli eventi velici nel Golfo. Il comitato organizzatore del Trofeo Lions Interdistrettuale, presieduto da Aldo Bogliolo, ha deliberato di devolvere i fondi raccolti in occasione dell’evento sportivo all’Associazione Vela Tradizionale, che svolge attività in favore dei bambini disabili col ‘Progetto Spugna’, per assorbire social skills in ambiente nautico e insegnare sul campo ai ragazzi l’essenza di andare per mare. Alla premiazione, al Circolo Nautico, era presente il governatore del Distretto Lions 108 Tb, Patrizia Campari che ha consegnato il piatto d’argento dei tre governatori al primo classificato, ‘Stella Filante’ di Giorgio Vanelo. Ha poi vinto il 44° Trofeo Foce Magra ‘Briciola’ con Alessandro Nicodemi e Saverio Giangrande, mentre il 24° Trofeo Lions Interdistrettuale è andato a ‘Sirilaxi’ di Oreste Benigni Lions di Monsummano Terme con Andrea Nannini dello stesso club e Paolo Gangemi (Montecatini).

Graditi ospiti il consigliere del Comune di Ameglia Maurizio Moruzzo, delegato allo sport, che ha consegnato una targa a Gabriele Piccolo (il regatante più giovane) e la presidente del Parco di Montemarcello Eleonora Landini, che ha consegnato una scultura in legno raffigurante il pesce Lampuga. Erano infine presenti i presidenti di zona Angela Spiezia del Tb e Federico Maffei dello Ia2, numerosi presidenti e soci dei club Lions dei tre Distretti: Toscano, Emiliano e Ligure.

Marco Magi