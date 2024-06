L’iniziativa. Prima settimana per i campi Gkr all’Alberino

Si è conclusa alla grande la prima settimana dei camp Iyfs (Improve your footbal skills, Migliora le tue abilità calcistiche), organizzati, come ogni estate, dalla Gkr Sport, dedicati ai ragazzi nati dal 2013 al 2016 e in scena al campo dell’Alberino. Sotto la guida di Ruggero Radice e di Andrea Pepi i giovani calciatori hanno potuto svolgere attività allo stesso tempo divertenti e formative. Tra poco inizieranno gli altri due step: la settimana ‘fast&goal’, in programma dal 3 al 5 luglio e la settimana Iyfs, che si svolgerà dall’8 al 12 luglio.

I posti sono limitati: la scelta degli organizzatori, viste anche le dimensioni dell’ambiente, non enormi, è stata di prendere non più di una ventina di ragazzi. Gli allenamenti si svolgeranno al pomeriggio. Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o contattare i numeri 371.3306860 e 349.4657759.