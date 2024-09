L’iniziativa. Sport in Darsena. La vela protagonista

Annullati gli appuntamenti dei giorni precedenti, l’edizione 2024 di Sport in Darsena e di Navigare per Ravenna, si terrà in forma ridotta oggi e domani. L’orientamento, tempo permettendo, è quello di dar seguito alla manifestazione nata nel 2014 da un’idea del Circolo Velico Ravennate e del Comune di Ravenna per contribuire, attraverso lo sport, a ridare vita alla darsena di città e al suo specchio acqueo. Sport In Darsena consente alle associazioni sportive del territorio di promuovere le proprie discipline, con dimostrazioni pratiche e spiegazioni di tecnici specializzati, verso i più giovani. L’obbiettivo è quello di creare una vera cultura dello sport. Oggi, dalle 17 alle 19, la cittadinanza potrà provare tutti gli sport ed in particolare l’emozione della barca a vela. A chiudere un weekend dedicato allo sport, nella mattinata di domani, andrà in scena Navigare per Ravenna. Una flotta di oltre 120 barche salperà da Marina di Ravenna per raggiungere la Darsena di città dove, ad accoglierla, troverà la banda musicale cittadina e un villaggio che, ad una coloratissima e variegata street food, unirà un baby village con gonfiabili riservati ai più piccoli, oltre ad una serie di attrazioni di sicuro interesse. Tra queste, la presentazione, da parte degli studenti dell’Università di Bologna, dei progetti Uniboat e Unibo Motorsport.

Domani scatterà subito dopo l’apertura del ponte mobile di via Attilio Monti prevista per le 10.30, e culminerà nello svolgimento, a bordo dei Tom 28 di proprietà del Circolo Velico Ravennate, del trofeo del Porto e del trofeo dei Sodalizi. La conclusione è prevista nel pomeriggio, col ritorno della flotta verso Marina di Ravenna. L’evento, supportato da Honda automotive group, si svolge grazie alla compartecipazione del Comune e al sostegno dell’Autorità di sistema portuale e della Guardia Costiera, partner attivi della manifestazione: "Dal 2014 – ha commentato Carlo Mazzini, consigliere del Cvr – il nostro sodalizio crede in questo progetto, nato con l’idea di portare la nautica da diporto e i nostri velisti alla scoperta del Porto di Ravenna".