L’ItalBeach va ai Mondiali. I 5 viareggini protagonisti

Missione compiuta per la Nazionale italiana di beach soccer che si è qualificata al 13° Mondiale di beach soccer della storia che si svolgerà nel prossimo maggio 2025 alle Seychelles. Dell’Ital-beach nell’ultima spedizione spagnola, a Cadice, hanno fatto parte cinque viareggini: Luca Bertacca, Tommaso Fazzini ed Alessandro Remedi del Viareggio Beach Soccer; Leandro Casapieri e Luca Barsotti del Pisa Beach Soccer. Non c’era Gianmarco Genovali, oltre al portiere Andrea Carpita che momentaneamente ha dovuto abbandonare la Nazionale per impegni di lavoro. "Gli azzurri del beach soccer sono una nostra eccellenza": così li ha celebrati il presidente della Figc Gabriele Gravina. Sabato sera c’è stato il clamoroso successo 12-0 su una rivale solitamente attrezzatissima come la Svizzera. E così gli azzurri hanno chiuso al primo posto il girone di Cadice staccando il pass per Seychelles 2025. Sarà la 10ª edizione a cui parteciperà la Nazionale che si presenterà da vice-campione in carica. "Siamo forti e consapevoli di esserlo – ha commentato il commissario tecnico Emiliano Del Duca – meritiamo questo palcoscenico".

Nel 12-0 contro gli elvetici doppietta di Bertacca e gol di Remedi. Nel triangolare finale l’ItalBeach aveva vinto pure venerdì 9-3 sulla Bielorussia (con reti viareggine di Fazzini, Bertacca e Remedi) mentre giovedì aveva perso 3-2 ai supplementari contro la Danimarca (anche lì avevano segnato Remedi e Bertacca).