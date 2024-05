L’Italposa ora vuole accelerare . A Parma col fanalino serve il pieno

Inizia il girone di ritorno per l’Italposa Softball Forlì che oggi, alle 16 e alle 18.30 al Quadrifoglio di Parma, sfida la cenerentola. Le ducali al giro di boa si trovano infatti sul fondo, in ragione di una sola vittoria in 16 partite: è un match ovviamente da affrontare con pazienza e serietà, ma che non rappresenta certo una sfida insuperabile per le campionesse d’Italia in carica.

Il pari dello scorso fine settimana a Macerata ha il sapore del punto lasciato per strada, ma è un risultato che va dimenticato in fretta. A metà del cammino, Forlì si trova più o meno dove pensava di essere: forse un punto manca davvero e avrebbe fatto una bella differenza in una lotta tanto equilibrata per i playoff. Ma anche così, appaiata a Caronno e Pianoro, l’Italposa per l’attuale quarto posto (questo il verdetto della classifica avulsa) può essere soddisfatta, anche per il fatto di aver fatto giocare tanto le sue giovani e anche per la qualificazione alle finali di Coppa Italia. La formula di quest’anno ha sancito che a contendersi il secondo trofeo nazionale saranno Bollate, Saronno, Caronno e Forlì e che a ospitare la Final Four sarà proprio il diamante del polisportivo ‘Buscherini’: si gioca sabato 22 giugno, tutto in una giornata.

Per il momento la squadra romagnola è comunque concentrata sul campionato e ovviamente sul Parma in particolare. Forlì per precauzione tiene ancora a riposo Giacometti, infortunatasi una decina di giorni fa, e manda a referto tutte le altre. L’avversario parmense è molto rinnovata rispetto alla passata stagione e anche molto giovane. L’attacco è parecchio leggero, la media di squadra di .208 è la più bassa in A1 (Forlì a confronto ha .287), ma anche la pedana di lancio soffre parecchio, e la media pgl dei lanciatori è un pesante 7.74.

Con una scelta abbastanza controcorrente rispetto al resto della A1, Parma ha pescato la coppia di straniere in Nuova Zelanda: la lanciatrice Houkamau e la prima base McIntyre, entrambe nazionali, consistenti nel box di battuta, ma finora non è bastato. I duelli in pedana di lancio sono già scritti: la forlivese Cacciamani contro Moretti in gara1 e Kelly Barnhill contro Houkamau nella ripetizione.

Le altre partite: Thunders-Bollate, Bertazzoni Collecchio-Rheavendors Caronno Inox Team Saronno-Macerata; turno di riposo per le Blue Girls Pianoro.

e. ma.