L’Italposa Softball cambia tecnico. Addio dopo 4 anni a Francisca

Dopo quattro anni con tanti successi, si separano le strade dell’Italposa e di Ismail Rossellini Francisca, per tutti ‘Juni’. L’ex head coach della nazionale olandese e delle Harleem Sparks era arrivato a Forlì nel 2021, accompagnato da un curriculum prestigioso. Alla sua prima stagione con lui manager Forlì ha fatto bottino pieno aggiudicandosi la Coppa Campioni e lo scudetto, il quinto della storia, bissato poi dal successo del 2023. Francisca inoltre, con Forlì, ha raggiunto altre due finali di Coppa Campioni (2022 e 2024), due ‘argenti’ entrambi alle spalle dell’Olympia Haarlem.

Il bilancio di Juni Francisca quindi parla chiaro: al successo e ai due posti d’onore europei e ai sue scudetti vanno aggiunte quattro su quattro partecipazioni ai playoff. "Per quanto ha dato a Forlì, non possiamo che ringraziarlo – dice il presidente del Softball Forlì, Giovanni Bombacci –, anche per la capacità e la professionalità oltre che per i risultati".

La società intanto ha già avviato i contatti per trovare il sostituto. "Cerchiamo in tutti i continenti – spiega Bombacci –. Vogliamo un allenatore in linea con le nostre idee, che metta la crescita delle ragazze davanti a tutto. Trovato il tecnico, costruiremo una squadra con qualche volto nuovo e tante giovani. Vogliamo abbassare l’età media, ma senza rivoluzionare l’impianto, che è già una buona base".

Proseguirà anche l’impegno con la Masterclass, il progetto voluto da Francisca per affiancare alle ragazze della serie A le più meritevoli del vivaio. "L’idea si è rivelata ottima – conclude il patron –, ma forse la strada perseguita non è stata la migliore. Ha dato qualche frutto, ma pensiamo possa darne di più".

e. ma.