ll primo podio di Barbolini

Nella tappa di Imola del Campionato Italiano Gran Turismo primo podio stagionale per il pilota sassolese Edoardo Barbolini, che ha condiviso con Andres Mendez e Giovanni Anapoli, la Lamborghini Huracan ST Evo 2 curata dal team Invictus Corse. Il modenese ha potuto festeggiare un importante terzo posto di categoria AM 1, regalando il miglior risultato stagionale per la propria scuderia l’Invictus Corse.

"In una delle gare più difficili della mia vita – ha spiegato Barbolini – è arrivato il primo podio stagionale. Sicuramente la pioggia ha cambiato un po’ le carte in tavola. Sono contentissimo del risultato ". Podio e prestazione di spessore per i colori giallo - blu anche nel contesto del Campionato Italiano Velocità Autostoriche, dove il presidente del Circolo della Biella di Modena, Matteo Panini, assieme ad Andrea Pergreffi è riuscito nell’impresa di portare la Bmw 2002 Schnitzer di Giuliani al quarto posto assoluto e sul terzo gradino del podio di gruppo 3. "Più di così non si poteva fare – ha raccontato Panini – le macchine davanti sono dei razzi con molti più cavalli di potenza e noi con la piccola Bmw 2002 siamo delle pallottole".

Soddisfazioni sportive anche dal mondo dei rally dove il maranellese Lorenzo Grani, in coppia con Samantha Grossi, su Peugeot 208 Rally 4 ha conquistato un terzo posto di classe al Rally Piancavallo valevole per il Trofeo Italiano Rally. "Non avevamo mai corso questa gara prima d’ora – ha raccontato Grani – siamo arrivati terzi di classe Rally4, di gruppo RC4N e dodicesimi assoluti oltre ad esser primi di Trofeo Pirelli Star in un rally con strade molto difficili". Sempre nei rally, grazie al quarto posto di classe ottenuto al Rally di Casciana Terme, Riccardo Verbilli ha vinto la classe N3, auto di produzione di 2.0 cc di cilindrata, nella Coppa Rally di Zona Toscana. Con questo risultato il driver prignanese potrà accedere alla finale nazionale, confrontandosi con i migliori piloti italiani.

Giampaolo Grimaldi