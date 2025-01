Lo scherzo di Bertolucci. Forte beffato nel finale

Forte dei marmi

4

bassano

4

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE DEI MARMI: Gnata (Ciupi), Francisco Ipinazar, Patricio Ipinazar, Torner, Federico Ambrosio, Gabriel Ambrosio, Rossi; Borgo, Chereches, Giovannelli. Allenatore: Mirco De Gerone.

UBROKER BASSANO: Verona (Girardi), Riba, Pozzato, Baggio, Sousa, Barbieri, Tamborindegui, Galbas, Scuccato. Allenatore: Alessandro Bertolucci.

Arbitri: Alessandro Eccelsi e Matteo Galoppi.

Reti: Pt. Riba 20’29’’; Ambrosio F. 20’40’’; Sousa da Silva 21’ 51’’; Ipinazar F. 25’. St. Ambrosio F. 9’23’’; Ambrosio F. 20’47’’, Riba 22’10’’, Pozzato 23’50’’

Note: espulso Ipinazar F. (21’29’’), falli 10-9.

FORTE DEI MARMI – Ha visto sfumare la vittoria nell’ultimo minuto il Forte dei Marmi raggiunto sul pareggio per 4-4. Brutto scherzo di Carnevale, insomma, portato dal viareggino Alessandro Bertolucci alla sua ex squadra con cui l’anno prima aveva vinto lo scudetto. Eppure Forte dei Marmi lo ha accolto con un applauso e con una targa ricordo che gli è stata consegnata in pista da Galbas.

Dopo le emozioni del pre partita, quelle poi in pista. Forte dei Marmi e Bassano hanno dato vita a una bella sfida, molto equilibrata e ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Le due squadre si sono affrontate a da subito a viso aperto con i padroni di casa nel primo tempo costretti due volte a rimontare con Ambrosio e Ipinazar i gol di Riba e Sousa.

La ripresa invece si apre nel segno del Forte dei Marmi che sempre prendere in pugno le redini del gioco. Ambrosio è scatenato. E soprattutto implacabile sotto rete. Prima firma il gol del vantaggio al 9’, poi al 20 sigla il 4-2 (sua personale tripletta) che sembra chiudere i conti. Ma il Forte si disunisce un poco, colpa forse della stanchezza dovuta a una rosa corta causa infortuni. La difesa va in apnea. Ipinazar si fa espellere e i veneti accorciano con Riba e poi in mischia pareggiano a un minuto dalla fine. Una beffa per i rossoblù scavalcati ora in classifica dal Lodi.