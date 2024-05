Lo sport anima il Serraglio. L’estate al playground

Un mese di attività sportiva in orario serale, per promuovere la valorizzazione del ruolo dello sport come strumento di cultura, benessere, inclusione e socialità. E’ quel che propone "SOS – Sport on Serraglio", l’iniziativa organizzata da Almanacco Eventi e dall’associazione Lo Sport per Prato con il patrocinio del Comune di Prato e di numerose società ed associazioni del territorio. Una manifestazione che torna per la quarta volta e anche quest’anno, dal 20 giugno al 31 luglio prossimo, il playground del Serraglio si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo nel quale le associazioni sportive (Taekwondo Prato, Ciatt Prato, Atletica Prato, Hockey Prato, Pallamano a ruota libera, pallamano Prato, asd Arcobaleno, asd Corallo ed Azzurra) avranno la possibilità di esporre e presentare le rispettive discipline.

"Abbiamo inaugurato l’iniziativa nel 2020 in pieno Covid – ha commentato Luigi Galardi, presidente de Lo Sport per Prato - e siamo lieti di proseguire con quella che è ormai diventata una tradizione. Il playground nasce per il basket, ma si presta a tanti altri eventi. Un’area che abbiamo preso insieme all’associazione Almanacco e siamo felici di portare avanti questo evento che si svolge in una zona che viene spesso descritta in termini poco lusinghieri. Quando in realtà basta vedere quanti ragazzi utilizzano ogni giorno il campo da basket per rendersi conto della realtà".

Per più di un mese quindi, il Serraglio diventerà una sorta di "palazzetto a cielo aperto" per accogliere basket, ginnastica, tennistavolo, pallamano, taekwondo, judo, rugby, futsal, hockey su pista e pallanuoto (con la presentazione delle squadre dell’Azzurra) oltre che danza sportiva e hip hop, ballo latino-americano e tango (con la partecipazione di Ideal Ballet, Cento X Cento Latino, Alisa Dance, Diablo Latino international, China Bykers, Paola Burattin tango ed Eta Beta Danze). "Quest’anno abbiamo deciso di incrementare la proposta con la collaborazione di associazioni culturali che vorranno proporre i loro spettacoli ed eventi – ha detto Luca Innocenti, presidente di Almanacco Eventi - in modo da costruire un binomio perfetto tra cultura e sport. Spazio come sempre anche allo "sport senza barriere", con lo scopo di favorire la coesione sociale attraverso la promozione e l’esercizio di attività sportive paralimpiche quale pallamano in carrozzina. E attenzione allo sport in tutte le sue declinazioni sociali, visto che faranno parte del progetto anche la Croce Rossa e La Nara". Le esponenti del Centro antiviolenza saranno ospiti d’onore della "Serata Rosa" del prossimo 8 luglio, che si pone l’obiettivo di valorizzare lo sport al femminile. E il conto alla rovescia può quindi partire.