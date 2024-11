Lo sport multidisciplinare. Garanzia Pentathlon Modena . Anche a Roma arrivano medaglie

Pentathlon Modena si conferma tra le società italiane più forti e rappresentative di questo sport multidisciplinare. Dopo il successo organizzativo e il pieno di medaglie di due settimane fa proprio a Modena, dove sono andati in scena i nazionali Under 19 e Under 15, la società di strada San Faustino ha replicato risultati di tutto rispetto anche al Trofeo nazionale ’Open’ Under 17 che si è disputato domenica scorsa a Roma. Nella categoria femminile da segnalare l’argento individuale di Giulia Fancelli, con 1.327 punti alle spalle dell’astigiana Annachiara Allara (1.366), e l’argento a squadre (3.834 punti) conquistato grazie alla somma dei punti di Giulia Fancelli, Velentina Ibba e Rebecca Montagnani. Tra gli uomini il miglior piazzamento è di Riccardo Spagnolini, quinto, il cui punteggio individuale insieme a quello di Gianluca Alessandro e di Enrico Fiorillo ha consentito alla società modenese di aggiudicarsi la medaglia d’oro a squadre con 4.006 punti, davanti a Cures 2019 e Sweet Team Modena. Alla gara in terra capitolina hanno partecipato 66 atleti (41 ragazzi e 25 ragazze). Della compagine maschile oltre agli atleti già citati hanno fatto parte anche Matteo Patelli, Francesco Cavalli e Alessandro Chaouachi. Tra le ragazze coinvolte nella spedizione anche Sofia Gambetta, Aurora Paganelli e Anita Ferrari.

Generoso Verrusio