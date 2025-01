Lo sport per tutti. Uisp, nuove cariche

Si è svolto alla Biblioteca Comunale Louis Braille di Baia Flaminia a Pesaro, l’11° Congresso territoriale dell’Uisp Pesaro Urbino Aps. Un’assemblea congressuale partecipata: numerose le presenze dei delegati e delle delegate del mondo sportivo di base di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Non sono mancate le Istituzioni, con Mila Della Dora, Assessore con delega allo Sport del Comune di Pesaro e le realtà associative vicine ai valori dell’Uisp con Mariacristina Mochi, portavoce di Agedo (associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone Lgbtq+) oltre al presidente Uisp rRegionale Marche, Simone Ricciatti. A farla da padrone, nella parte centrale del Congresso con un tavolo di presidenza tutto al femminile, i tantissimi interventi dei delegati e delle delegate delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, che hanno arricchito l’assemblea di proposte e critiche costruttive. Tutto in pieno spirito Uisp: collaborazione e integrazione attraverso lo sport, attenzione all’ambiente e lotta ai pregiudizi. Eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025/2028 composto da: Mariassunta Abbagnara, Elvio Ciccardini, Andrea Farisello, Silvana Giuliani, Piergiorgio Guelpa, Simone Ricciatti, Sonsierei Ulian, Ramona Spezi, Michele Totaro che ha riconfermato Mariassunta Abbagnara alla guida del Comitato Uisp Pesaro Urbino. La presidente, dopo aver ringraziato per il sostegno unanime, ha gettato le basi per quello che dovrà essere il futuro del comitato: dalla valorizzazione della componente sociale dello sport alla formazione in scuole e università, passando per la lotta alla sedentarietà e per un fondamentale salto culturale e politico dell’associazionismo sportivo alla luce dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile.

l. d.