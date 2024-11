Lo stadio Torri si rifà il look: "Le tribune entro Natale"

Grande cantiere di lavoro nel nuovo stadio baseball ’Torri’. Dopo uno stop causato dal maltempo i lavori sono ripresi a pieno ritmo per concludere le nuove tribune, entro Natale, la prima parte del progetto di un impianto che non trova eguali a livello nazionale. Con i fondi di un PNR, con termine totale del progetto: spogliatoi, 3 diamanti, e impianto luce, entro primavera l’ attesa inaugurazione. Il nuovo impianto modenese diventa Centro Federale, baseball e softball delle ’nazionali’ di tutte le categorie maschili e femminili. Oltre questo ambizioso piano organizzativo modena baseball, in proiezione futura ha creato il nuovo consiglio direttivo con forze nuove per la causa gialloblu, sotto la guida del presidente Claudio Campioli.

Con tanti obiettivi, si lavora a 360° gradi per nuovi dirigenti, e allenatori delle categorie dal Mini Baseball, Under 12, Under 14, Under 15, Under 18, Serie C, oltre la news delle ragazze del nuovo Softball Modena, molto gradito, dalle giovani negli istituti scolastici. Il programma del modena, vede tutte le forze disponibile a costruire quella che sara’ la nuova rosa del 2025 per la prossima serie A. Piano di lavoro da terminare entro fine anno con inizio degli allenamenti nelle prime settimane gennaio. Al presidente Campioli il compito con lo staff tecnici e dirigenti, preparare la stagione 2025. Anno del grande rilancio del baseball modenese dopo anni di sacrifici e cantieri aperti un vero grande freno di tutto il movimento.

Si propone per il prossimo futuro il grande momento ideale del nuovo progetto Giovani Modenesi, per la A, da non buttare al vento, per dare un futuro a tutte le giovanili modenesi. La rosa ha una ossatura atleti come in passato, con gli attesi inserimenti dei migliori giovani dalla under 18, come: Cirilli, Franceschini, Martinelli, Galli e Fabbri per dare contributo e futuro alla Comcor Modena. La rosa manager Pisano, appare come detto di valore come nel passato, escluse le novita di Campazzi e Corrado al termine dell’attivita agonistica, oltre a Tamburini che dal ritorno dagli usa, gioca come interbase nel Rimini di A, 2025 Unico dubbio su “tre” atleti 2024, sui quali si deve ancora decidere sul loro futuro.

Giorgio Antonelli