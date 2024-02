Lo staff tecnico. Betto e Liverziani, i punti fermi

Tempo di conferme in casa UnipolSai. Dove rimane inalterato, con qualche piccola integrazione, lo staff tecnico. Al fianco di Daniele Frignani, manager per il nono anno consecutivo (in questo periodo cinque scudetti, 3 Coppe Italia e una Coppa dei Campioni), troveremo

Fabio Betto (nella foto Schicchi), Claudio Liverziani, Christian Gnudi, Daniele Natilli e il preparatore Vanni Pedrini. In campo, invece, confermati oltre a capitan Dobboletta, Samuele Gamberini, Maurizio Andretta, Alex Bassani, Filippo Crepaldi, Filippo Agretti, Francesco Fuzzi e Riccardo Bertossi. Con loro anche due giovani provenienti dal Longbridge, Gilberto Borghi, 24 anni (prima base ed esterno) e l’ultimo Tommaso Giacomini, 20.