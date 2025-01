Lodi-Valdagno apre i quarti di Coppa Italia. E Monza sfiderà in trasferta Forte dei Marmi

Sono state comunicate le date e le date dei Quarti di Finale di Coppa Italia, che si giocheranno nel mese di gennaio. L’Amatori Wasken Lodi sfiderà Why Sport Valdagno aprendo la prima fase alle 20:45 di martedì 21 gennaio, mentre il giorno successivo alle ore 20:45 Hockey Trissino sfiderà il Circolo Pattinatori Grosseto 1951. martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2024 sarà la volta degli ultimi due quarti di finale, sempre alle 20.45: martedi La Canniccia Motor Club Versilia Hockey Forte contro Team Service Car Monza e mercoledi chiuderà Innocenti Costruzioni Follonica Hockey 1952. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari da 5’ ed eventuali tiri di rigore.

Le semifinali si dispuetarnno il 15 marzo 2025 durante l’evento della Final Four Coppa Italia A1, mentre il 16 marzo 2025 è in programma la la finalissima. Gli orari definitivi saranno comunicati dopo l’assegnazione della sede della Final Four.

