L’Oikos impatta a Sassari

Hanno preso il via i massimi campionati nazionali di bocce. La provincia di Pesaro schiera due squadre in serie A2: l’Oikos Fossombrone, inserita nel girone 1 e la Bowl System San Cristoforo Fano, inserita nel girone 2.

Nella prima giornata il Fossombrone ha conquistato un ottimo punto in trasferta pareggiando per 4-4 a Sassari. I forsempornesi, forti del ritorno tra le proprie fila di ottimi giocatori come Gianluca Monaldi e Silvano Girolimini, possono ritenersi soddisfatti del pareggio ottenuto in Sardegna. Proprio Monaldi e Girolimini hanno vinto i propri set di coppia addirittura con un doppio 8-0 recuperando i due set persi, anche con un po’ di sfortuna, da Cesare Carbonari nell’individuale.

Meno fortunato l’esordio della Bowl System San Cristoforo Fano che ha perso in casa 2-6 contro gli emiliani della Sammartinese. I fanesi, che quest’anno possono schierare il campione del mondo in carica, il sammarinese Jacopo Frisoni, speravano in qualcosa di meglio in questa prima apparizione, fermo restando che la Sammartinese è forse la miglior squadra del girone. I due set della San Cristoforo sono stati conquistati nella terna con Iacucci-Incerti-Dell’Olmo e nella coppia con Giovanni Iacucci-Alex Incerti. Troppo poco contro gli emiliani guidati da un grande ex come Riccardo Campanelli e da un altro fanese come Federico Patregnani.

Lisotta-Marini (Colbordolo) vittoriosi ad Arcevia. Bella vittoria per la coppia del Colbordolo Francesco Lisotta-Simone Marini che si è imposta nella gara regionale organizzata per beneficenza ad Arcevia. L’incasso delle quote d’iscrizione della gara, infatti, saranno devoluti ad associazioni benefiche del territorio. Lisotta-Marini si sono imposti sulle altre 56 coppie iscritte alla competizione battendo in finale Euro Carancini-Nicolò Caimmi (Castelfidardo).

l. d.