L’olimpionica è la stella della sessantottesima edizione. Campaccio, Battocletti vuole aprire l’anno col botto

È Nadia Battocletti (nella foto) la “star“ del Campaccio, che si corre oggi per la 68esima edizione. Alla vigilia, Battocletti ha dichiarato: "È una gara a cui ho partecipato sin da bambina, sempre con grande emozione. Mi auguro di poter mettere anche a segno un buon risultato, conto di poter proseguire la tradizione che il Campaccio, la mia prima gara dell’anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione, quando ha aperto ad un anno di grandi successi. Tanti i miei sogni per il futuro, sicuramente la maratona è nei miei programmi nei prossimi anni". In campo maschile speranze azzurre riposte su Iliass Aouani: "Tengo particolarmente a iniziare la mia stagione qui al Campaccio e quest’anno arrivo in una condizione di forma buona dopo aver corso la maratona di Valencia appena un mese fa. La voglia di correre è tanta, mi aspetto di fare una gara da protagonista". Luca Di Falco