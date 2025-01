Softball, la stella della nazionale. Erika Piancastelli firma con Collecchio e torna in A1. Sarà allenata da... sua mamma: "Al cuor non si comanda»

Erika Piancastelli torna in Italia. La ’stella’ modenese del softball ha firmato per il Bertazzoni Collecchio nella Serie A1 tricolore, dove raggiunge la madre Loredana Auletta, allenatrice della squadra ducale.

La fuoriclasse del ’96 nata a Modena ma cresciuta in California – colonna della Nazionale Italiana con la quale ha conquistato la bellennza di quattro titoli europei (Rosmalen 2015, Ostrava 2019, Castions di Strada 2021 e Utrecht 2024) disputando 127 gare in azzurro – torna così a calcare i diamanti della Serie A1 per la prima volta dallo scudetto vinto con Forlì nel 2021 e dopo le positive esperienze nel professionismo della lega americana Athletes Unlimited e della Japan Diamond Softball League, che la vede impegnata dal 2022 nelle file della SG Holding Galaxy Star.

"Al cuore non si comanda – le prime parole di Piancastelli dopo l’annuncio – ho firmato per giocare con il Collecchio i playoff estivi, una scelta che mi cambia la stagione visto che nel 2025 non avrò mai pause: a primavera sarò impegnata nella lega giapponese, in estate col Collecchio, poi da agosto ci sarà il torneo mondiali in Illinois e a settembre gli Europei con l’Italia in Repubblica Ceca, prima delle finali di ottobre e novembre in Giappone. Ma non mi spaventa, al contrario ho grandi stimoli per essere protagonista in tre continenti".

Come detto nella nuova avventura di Collecchio Erika Piancastelli troverà la madre Loredana Auletta (che allena la formazione parmense dalla scorsa estate), figura storica della nazionale italiana con la quale proprio a Parma riuscì a conquistare la qualificazione per i Giochi di Sydney 2000 e che da giocatrice ha vestito le divise di Fortitudo Bologna e Crocetta Parma prima di chiudere la carriera a Forlì, dove Erika ha debuttato in Coppa Italia nel 2012 per poi disputare 72 partite di campionato tra 2018 e 2021 con 25 home run, 69 punti battuti a casa ed una tripla linea (avg/obp/slg) di .421/.532/.763.