Lotta greco romana. A Cesenatico. Kechoun è d’oro. Gioia Timoncini

Inizia l’anno nuovo e la lotta è di nuovo protagonista sulle materassine di Cesenatico in questo caso.

Al trofeo Antonio Pasi di lotta greco romana che si è disputato sulla Riviera adriatica, per il gruppo sportivo Fiamme Oro Imola, guidato dal campione olimpionico a Pechino nel 2008, Andrea Minguzzi, Nourdine Kechoun è salito sul gradino più alto del podio nella categoria 45 chili under 17. Per quanto riguarda l’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) Dylan Timoncini ha ottenuto la medaglia d’oro nella classe 71 chili under 17, Mattia Zaccarini è arrivato quinto nei 65 chili under 17 e Alessandro Crocetti settimo nei 72 chili Senior.