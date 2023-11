Lotta: il portacolore dell’Usil è arrivato terzo agli europei di categoria a Ostia: "Potevo fare di più». Zin Eddin, campione senza età

Un errore fatale. Il lottatore dell’Usil, Marwan "Mario" Zin Eddin (foto) si è fermato alla finale per il terzo e quarto posto ai campionati europei che si sono disputati al PalaPellicone a Ostia. Il fighter di origine siriana ha comunque vinto la medaglia di bronzo ma con rammarico. "E’un peccato – dice – perché potevo arrivare alla finalissima, ma ho commesso un piccolo sbaglio. Quando ho preso il mio avversario, un atleta inglese di origine polacca, avrei voluto atterrarlo ma è uscito dalla presa e mi ha girato. Ho fatto fatica a liberarmi e, al termine dei cinque minuti, ha vinto ai punti". Zin Eddin continua: "Di per sé la partecipazione a tale competizione assume un grande valore. E’ chiaro che la soddisfazione rimane, ma potevo ottenere qualche cosa di più". Oltre a Mario erano presenti nella capitale anche Manuel Pirazzini, Paolo Cordone e Melissa Benedini. "Gennaio sarà un mese cruciale perché sono in programma i campionati europei di grappling. Con un buon risultato potrei sperare di entrare nei Guinnes dei Primati, l’importante è continuare a lottare e vincere. Ho appena compiuto 61 anni e al mondo non ci sono persone come me. Il mio obiettivo è arrivare a 70 anni". Mario lancia uno spot: "Per intraprendere questa disciplina devi avere una forte passione. E’ importante avere una guida che si rechi nelle scuole. Mio figlio Alessandro ha iniziato col calcio e ora fa la lotta".