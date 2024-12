Lotta nel fango a lieto fine

Una lotta nel fango quella andata in scena al Teknowool Rugby Park tra la Fiorini Pesaro Rugby e Omar Villorba, terminata per 13-10 a favore dei padroni di casa. Il campo pesante e la pioggia hanno reso il gioco difficile alle due formazioni. Ma alla fine i pesaresi hanno infilato la terza vittoria consecutiva di questa stagione. "Eravamo preparati a giocare in queste condizioni metereologiche, ci eravamo allenati, sapevamo sarebbe stato difficile fare il nostro solito gioco – Il commento a fine match dell’allenatore Marcelo Martino –. Sapevamo che la partita si sarebbe giocata sugli errori, soprattutto nel gioco ai calci, che sbaglia meno riesce a vincere la partita. È stata una partita molto chiusa fino alla fine. Abbiamo fatto qualche errore quando dovevamo mettere pressione con il piede, però la squadra ha capito come dovevamo giocare e nel secondo tempo siamo riusciti a farlo. Abbiamo migliorato la touche, in mischia siamo andato molto meglio, questo ci ha dato più possesso di palla e ci ha permesso di fare i punti".

Tanti spunti positivi, tra cui: "L’atteggiamento dei giocatori. Ci eravamo ripromessi, soprattutto con la mischia, di essere all’altezza, sapevamo che Villorba ha una mischia chiusa molto forte, e abbiamo fatto vedere che non siamo da meno. Sapevamo che avremo dovuto dare tutto per poter vincere la partita, loro erano secondi in classifica, un’ottima squadra, con un ottimo pacchetto di mischia e penso che siamo stati all’altezza. Positiva anche la concentrazione della squadra, come abbiamo reagito nel secondo tempo. Abbiamo capito gli errori commessi primo tempo e li abbiamo sistemati subito nel secondo".

Ed ora ancora una partita prima di chiudere il 2024: "Adesso abbiamo una domenica di pausa e ci serve per recuperare le forze e sistemare gli acciacchi. Poi inizieremo con gli allenamenti ad alta intensità per preparare l’ultima partita dell’anno. Daremo spazio anche a quei giocatori che hanno avuto pochi minuti in serie A. Vogliamo chiudere bene l’anno in casa, essere sempre più forti sul nostro campo, con il pubblico che ci accompagna. I nostri tifosi non si tirano mai indietro, sono sempre un gran sostegno per noi, è molto importante. Il pubblico giallorosso ci dà una grinta, una forza, un’energia da fuori incredibile, è il 16° giocatore".

b. t.