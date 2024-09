Lotta salvezza. Pirati convincenti. Steso il Bologna

new rimini

12

ATHLETICS BOLOGNA

7

ATHLETICS: Del Priore 1b/3b (1/5), Accorsi ss (1/5), Monda es/1b (0/5), Errico 3b/l (1/3), Sarita ed/es (3/4), A. Montanari ec (1/4), Marinelli (Corradin 0/2) r (1/3), Cocchi dh/ed (1/4), L. Montanari 2b (1/4).

NEW RIMINI: Pini (T. Montanari 0/1) ec (0/2), Baro 1b (1/5), Pulzetti 3b (4/5), Baccelli (Signorile 0/1) r (2/4), Chacon (Focchi 1/1) ed (1/4), Bonemei (Pandolfi 0/1, Perazzini) dh (1/3), Gabrielli es (5/5), Cortesi ss (0/3), Cifalinò (Quadrifoglio 0/1) 2b (1/3).

ATHLETICS: 001 200 013 = 7 bv 10 e 4

NEW RIMINI: 360 003 00X = 12 bv 16 e 3

LANCIATORI: Nepoti (L) rl 5.1, bvc 12, bb 3, so 4, pgl 8; Giorgi (r) rl 0.1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 1; Errico (f) rl 2.1, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 0; Aiello (W) rl 5, bvc 4, bb 4, so 2, pgl 3; Tognacci (S) rl 4, bvc 6, bb 0, so 8, pgl 1.

NOTE: tripli di Errico e A. Montanari; doppi di Del Priore, L. Montanari, Baro, Chacon e Gabrielli.

Vittoria fondamentale in ottica salvezza per New Rimini, che batte gli Athletics 12-7 in gara1 e stacca i diretti avversari in fondo alla classifica. Fondamentali, nell’economia del match, i primi due inning, un inizio di partita da 9 punti. Bologna ha qualche sprazzo in attacco e ci prova anche nel finale con tre punti al 9°, ma la coppia di lanciatori di casa, Aiello e Tognacci, tiene molto bene per centrare il risultato migliore. Gran pomeriggio per Gabrielli, autore di un fantastico 5/5, e per Pulzetti, 4/5. I battitori riminesi toccano 16 valide contro i pitcher ospiti e mostrano un rendimento sempre molto continuo.