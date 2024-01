Lotti vince anche negli Usa. Exploit sui 42 km di Miami

Questa volta il maratoneta e assessore allo sport di Predappio Lorenzo Lotti ha riportato una vittoria oltreoceano, arrivando primo nientemeno che alla Maratona di Miami. La vittoria è arrivata domenica scorsa, con corsa partita alle ore 6 di fronte all’American Airlines Arena della grande città americana che sorge sul capo sudorientale della Florida. La gara di 42 km si è svolta accompagnata da una mezza maratona e da una maratona Elite. Temperature e umidità alte hanno reso la corsa molto difficoltosa e così anche i relativi tempi di percorrenza sono lievitati per tutti.

Nella gara di 42 km aperta a tutti Lotti è arrivato primo al traguardo su 2.991 atleti. Racconta il plurilaureato maratoneta predappiese: "La gara è risultata molto difficile già dai primi chilometri. Infatti, quel tipo di umidità metteva a dura prova il corpo come non mi era mai capitato. Ho avuto diverse crisi, ma sono riuscito a tenere duro. Così al 25° km sono passato al comando e sono riuscito ad arrivare primo". Che cosa ha provato? Risponde il campione: "Una grande emozione, perché le maratone americane hanno un fascino incredibile. Si respira l’aria delle manifestazioni internazionali, dove lo sport è anche portatore di messaggi e valori che superano la tecnica sportiva, per affermarsi a livello di solidarietà umana e pace fra le persone e i popoli".

Un’ottima esperienza per Lotti, che conclude: "Con il tempo segnato nella mia gara sarei arrivato addirittura sesto nella gara Elite. Sono veramente felice del risultato".