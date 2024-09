LSerie A Silver. Pallamano Carpi, colpo El-Sabbagh

Colpo grosso di fine mercato per la Pallamano Carpi, che si candida fra le protagoniste di Serie A Silver per il ritorno in massima serie. In bianconero arriva il colosso italo-egiziano Adel El-Sabbagh pivot ’92 con un fisico possente, visti i 100 chilogrammi di peso per quasi 2 metri di altezza. In Egitto ha giocato con Mansoura, El-Hawwar, El-Shams e alla Gwsc fra prima e seconda serie. Al Cairo rimane sino al 2022, ottenendo anche il titolo di miglior pivot nella stagione 2018-19. Nel 2023 arriva in Italia in Serie A Gold con Fondi, poi a dicembre dell’anno successivo il passaggio alla Teamnetwork Albatro. Con alle spalle oltre vent’anni di pallamano giocata, l’italo-egiziano porta tra le file bianconere una grande esperienza e tanta sostanza.