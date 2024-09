Lube, Podrascanin cambia le carte in tavola

CIVITANOVA

di Andrea Scoppa

L’ultimo acquisto, il grande ritorno Podrascanin, è stato il primo ad entrare all’interno del PalaCiarapica sabato in occasione dell’amichevole che ha visto la Lube superare 3-1 Modena. A San Severino il centrale serbo, anzi italiano (godeva già del passaporto), non è sceso in campo e a breve capiremo se potrà farlo sabato 28 contro la Sonepar Padova, gara che inaugurerà non solo la SuperLega biancorossa, ma tutto l’80° campionato.

I giocatori acquistati dopo la fine del Volley Mercato dovrebbero attendere la quarta giornata per scendere in campo, però nel caso del "Potke" c’è stato di mezzo il cambio di federazione. Resta il bel colpo, accolto con unanime entusiasmo da parte della tifoseria che lo apprezza sia per le doti tecniche che per la personalità e per il desiderio pubblicamente manifestato di tornare alla Lube. Da capire, a questo punto, chi gli farà posto perché un centrale dovrà uscire dalla rosa di Medei. L’indiziato era ed è Larizza e forse non è un caso che a San Severino sia risultato indisponibile. Vero che mancavano pure Chinenyeze e Nikolov, tuttavia questi ultimi sono rispettivamente alle prese con fastidi addominali e il post operazione di ernia discale.

Dispiacerebbe se uscisse lui, il solo atleta cresciuto nel vivaio e unico maceratese, ma appare evidente che non accetterebbe mai di fare il quarto centrale. Ben più probabile invece che possa accettarlo Davi Tenorio, il 2005 che sembrava aver chiuso il mercato di Civitanova. Il più baby di tutti peraltro ha mostrato colpi davvero interessanti in pre-season in attacco e al servizio e a San Severino ha spiccato a muro con 4 block.

Vedremo quale scelta farà la società e quali opportunità riserverà il mercato, visto che la maggior dei club sono stati ultimati da tempo e potrebbe non essere semplice piazzare "l’esubero". Intanto la Lube ha chiuso le amichevoli con un’altra prova convincente (tranne il terzo set e tranne qualche difficoltà in ricezione per Loeppky e Bottolo), mettendo ko anche Modena dei tanti ex e del settempedano Giuliani. L’opposto Lagumdzija è stato il top scorer con 15 punti, il 50% in attacco e 3 dei 5 ace di squadra. I biancorossi arrivano alla settimana che dà il semaforo verde alla SuperLega con 6 successi su 7 test, caduti solo contro Perugia e al tie-break. È pallavolo estiva certo, però sono segnali promettenti per un team giovane e rinnovato.