Luca Nardi: Nuovi Traguardi nel Tennis dopo la Vittoria su Djokovic

"Caro Luca hai fatto grandi cose e ancora ne farai". E’ il messaggio che i tifosi di Luca Nardi mandano al campione ricordandogli che "non si batte Djokovic per caso" e che può farlo solo "chi ha un grande talento che va coltivato con la fiducia e il lavoro. Forza Luca, tornerai grande".

Un messaggio che arriva al termine di una annata interlocutoria, dopo la grande impresa contro il numero uno del mondo, superato da Luca con una partita indimenticabile. Nardi ha giocato gli ultimi cinque tornei, uscendo al primo turno, contro avversari non imbattibili. Non ha quindi confermato i punti vinti in questo periodo lo scorso anno e oggi si trova fuori dai primi cento.

Ma quello che può sembrare un limite può invece diventare nuova linfa per trovare gli stimoli giusti per risalire. Una soglia psicologica da abbattere, una posizione che potrebbe anche bastare al campione pesarese per entrare nel tabellone del Roland Garros. A Roma, comunque, con una wild card, Nardi giocherà in tabellone.

E poi c’è la nuova guida tecnica scelta da Luca (i cui sponsor sono Adidas per l’abbigliamento e Yonex per le racchette), che sarà allenato da Claudio Messina, mentre si affiderà a Ramponi per la preparazione atletica. Insomma per Luca si aprono nuovi scenari e ci sono nuovi traguardi all’orizzonte da conquistare, fidando sul sul talento e sul suo carattere che lo ha portato a firmare anche grandi imprese.