Luca Ottaviani trionfa al Civ 2025: doppietta al Misano World Circuit

Si è concluso con una memorabile "doppietta" il round di apertura del Civ 2025 per il pilota di Montecchio Luca Ottaviani al Misano World Circuit. Nelle prove per lui sempre il miglior tempo e seguente pole position. Non era affatto scontata la vittoria in gara uno (stoppata a due giri dalla fine per la bandiera rossa): dopo varie schermaglie con avversari come lo spagnolo Artigas e il connazionale Mantovani, come da regolamento, Ottaviani ha vinto la prima manche dopo aver compiuto l’ultimo giro intero in testa. Più soddisfacente la seconda prova dove a dispetto di una partenza non esaltante, il suo passo si è fatto sempre più martellante per gli avversari, battuti uno alla volta a suon di staccate e traiettorie al limite. Abile ad imprimere il suo ritmo fino alla fine, la bandiera a scacchi ha decretato la seconda vittoria consecutiva per il vicecampione in carica della supersport.

Una soddisfazione enorme date le difficoltà che hanno coinvolto il marchio MV Agusta, arginate con grande professionalità dalla compagine del team bergamasco, che come dichiarato dal pilota stesso, ha saputo aggiornare l’F3 con le migliori soluzioni possibili. "Oggi – ha rimarcato Luca Ottaviani – è stata una gara un po’ combattuta, la solita supersport. Me la sono giocata contro piloti che me l’hanno fatta sudare come sempre. Sopratutto "Fedi" (Federico Fuligni). Sono contento di aver centrato questa doppietta e ringrazio tutta la squadra del team Extreme e i ragazzi che sono venuti a vedermi. Io abito a pochi chilometri da qui, correre nel circuito di casa è sempre speciale e vincere lo è di più.".

l. d.