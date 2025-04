Lucca ospita il "Night Kick Out": Enrico Carrara in lotta per il titolo mondiale

La città di Lucca sarà ancora una volta protagonista assoluta negli sport da combattimento. Sabato prossimo, infatti, a partire dal pomeriggio, il "Palatagliate" ospiterà, per il terzo anno consecutivo, il "Night Kick Out", il grande evento degli sport da combattimento.

La serata è stata presentata ieri, all’Info point Mura di Lucca, dall’assessore allo Sport, Fabio Barsanti, dal direttore tecnico della "Profight1&Fitness" Lucca, Cristiano Lenzi e dal direttore tecnico della palestra Kurosaki Dojo, Simone Benedettin. Presente anche Enrico Carrara che lotterà per conquistare il titolo mondiale nella categoria 78 kg e che ha oltre 90 combattimenti all’attivo nella sua brillante carriera.

"Mi auguro che sia un’ edizione in grado di ripetere l’alto livello visto nelle precedenti, così come i risultati di pubblico – ha dichiarato l’assessore Barsanti – . Non è facile organizzare eventi di questo genere e la scelta di dare vita a due palazzetti nasce anche dalla volontà del Comune di poter ospitare con continuità eventi di questa portata, senza interferire con le attività delle squadre di pallacanestro e di pallavolo".

La manifestazione di sabato partirà alle ore 15, con il programma della box dilettanti, per poi aprire la serata vera e propria alle ore 18: grandi match in programma dalle 20.30, con sette incontri e il main-event, fra Enrico Carrara e Joakim Hagg, valevole per il titolo mondiale "ISKA" di Muay Thai per la categoria dei 78 chilogrammi ed altri confronti di sicuro interesse, come il match fra Gianmarco Aireti del Raini Clan che affronterà il "fighter" di Glory Adam, El Hammouchi, oltre alla sfida fra Bordoni, del Fight Club Firenze e Sanguineri, della Tiger’s Temple.

"Dobbiamo dire grazie all’assessore e ai tecnici comunali dell’ufficio Sport – hanno sottolineato Lenzi e Benedettin – : quest’anno ci sarà spazio anche ad alcuni incontri di boxe, anche tra professionisti e speriamo che possa piacere il connubio con le arti marziali".

"Ho preparato bene il match, anche se non ho mai incontrato questo avversario che imparerà a conoscermi – ha aggiunto Carrara – e un grazie a Lucca dove ho trovato una seconda casa".

Come da tradizione, la giornata sarà preceduta dalla cerimonia del peso degli atleti che si svolgerà domani, alle ore 17, presso la sala conferenze del Grand Hotel Guinigi.

Poi, il giorno dopo, ecco la grande serata che è destinata a catalizzare l’attenzione dei tanti appassionati di arti marziali in città, ma non solo.

Fabrizio Vincenti