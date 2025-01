Lucrezia scuola di talenti

Successo alla Bocciofila Lucrezia, presieduta da Michele Chiappa delle due due gare nazionali giovanili (il 29° Trofeo Stir Rapid per under 18 e il 12° Trofeo RGG per under 15, foto al centro) e della 2ª edizione della Coppa “Il forno del Mulino”, per squadre under 12 (foto in alto). Agli ordini del direttore di gara Giulio Zampetti si sono iscritti 13 atleti alla gara under 18 e 34 a quella under 15. Nell’under 18 successo per Riccardo Giacomoni (S. Cristoforo Fano, foto in basso) che nel gironcino a tre della finale ha preceduto Tommaso Biagioli (Castelfidardo) e Ginevra Cannuli (Metaurense). Nell’under 15 vittoria per Nicola Principi (Tolentino) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-2 su Alex Raggi (Durantina). Terzo posto per Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone), battuta in semifinale 12-10 da Principi. Quarto Alessandro Ferragina (S. Cristoforo Fano), battuto in semifinale 12-9 da Raggi. Negli under 12 successo della Durantina Urbania davanti a Lucrezia, Oikos Fossombrone e Metaurense. Nell’individuale maschile vince Davide Sorcinelli (Metaurense) davanti a Federico Scocco (Morrovalle), Federico Toccaceli (Lucrezia) e Leonardo Susino (Montegranaro). Nell’individuale under 12 femminile Ilaria Capponi (Morrovalle) su Giada Ciaffoni (Oikos Fossombrone), Virginia Dini (Durantina) e Letizia Mari (Oikos Fossombrone).