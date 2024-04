Luna Rossa, il primo volo a Cagliari

Cagliari, 17 aprile 2024 – Il primo volo non si scorda mai. La nuova Luna Rossa è "decollata" per la prima volta nelle acque di Cagliari, per i primi test preliminari che porternano poi il team guidato da Max Sirena ad iniziare gli allenamenti a vela nei prossimi giorni sancendo ufficialmente l'avvio della sfida alla prossima America's Cup.

Dopo il varo al Molo Ichnusa di sabato 13 aprile, quando il mondo ha visto l'AC75 costruito nei cantieri Persico battezzato come di consueto da Miuccia Prada, il nuovo monoscato è stato subito messo alla prova con una prima fase in mare al traino, immortalata in un video comparso sul web, per raccogliere i primi dati sul funzionamento dei sistemi di volo a poco meno di sei mesi dalle prime regate della 37^ edizione della Coppa America. Presumibilmente Luna Rossa monterà i vecchi foil ancora per un breve periodo, almeno fino alla prima prova con la vela per poi montare i nuovi sistemi che l'accompagneranno negli allenamenti in vista di Barcellona. Vietato sbagliare e vietata ogni tipo di distrazione per il team, con Max Sirena che per primo si è mostrato determinatissimo ad inseguire ancora una volta l'obiettivo di portare la Vecchia Brocca per la prima volta in Italia in oltre 170 anni di storia della più celebre delle competizioni veliche. In queste fasi preliminari l'equipaggio italiano sarà in grado di capire quali potrebbero essere le reali potenzialità della nuova Luna Rossa, come sottolineato anche da Patrizio Bertelli, patron del progetto, a Sail2U: "L'agomento più delicato per queste barche e il più importante sono i sistemi di volo. Sono quelli che fanno davvero la differenza e bisogna vedere loro su tutti. Abbiamo varato 10 barche in 25 anni, è il tempo di una vita, un percorso di passione per provare a vincere la Coppa America."