L’Unione Firenze al top. Successi per quattro team

Fine settimana positivo per l’Unione Rugby Firenze che con le quattro squadre impegnate nei vari campionati (quello di C riposava) ha conquistato tre vittorie. Sta andando forte la formazione di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo che disputa il girone 4 della serie A. Dopo la sconfitta di un mese fa sul campo dell’Olympic Roma ha collezionato infatti tre successi, l’ultimo dei quali, anche questo a Roma, contro il Villa Pamphili, col punteggio di 24-19 (primo tempo 24-0). I biancorossoviola hanno così rafforzato la terza posizione in classifica con 54 punti, preceduti dal capolista Livorno con 69 e dai romani dell’Olympic con 58; alle spalle dell’URF il Romagna che insegue a 52 e poi altre sei squadre nettamente attardate. Col Villa Pamphili i fiorentini hanno disputato una prova autorevole conquistando cinque punti fondamentali per la corsa ai playoff. Nel primo tempo hanno dominato, con ritmo elevato e grande efficacia offensiva: dopo appena 3 minuti il pilone Trechas sbloccava il risultato, seguito dalle marcature del mediano di mischia Biagini, del capitano Baggiani e di Ferrara, che fissavano il parziale sul 24-0.

Nella ripresa i romani accorciavano fino al 19-24 rendendo incandescente il finale. I gigliati, però, resistevano alla pressione e portavano a casa il risultato mettendo in evidenza ancora una volta la solidità del pacchetto e la prova di tutto il collettivo. Successo pure per l’under 18 nazionale di Sorrentino e Semoli che, al Lodigiani di Campo di Marte, ha avuto la meglio per 41-17 (24-10) sulla squadra delle Fiamme Oro tenendo vive le speranze di accedere anche alla prossima edizione del campionato nazionale senza dover passare dai barrage. La terza vittoria è arrivata dalla under 18 regionale che al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia ha superato il Vasari di Arezzo per 19-10 mostrando una superiorità netta sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Unica battuta d’arresto quella della squadra di B che, dopo un primo tempo chiuso avanti per 12-11, ha ceduto di misura nella ripresa (20-26 il finale) ai laziali della Capitolina.

Franco Morabito