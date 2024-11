L’Unione Firenze sorride. Doppia convocazione

Dopo i cinque atleti dell’Unione Rugby Firenze convocati due settimane fa nella Nazionale under 18 per il test match dell’Italia contro l’Irlanda, è stata ora la volta di altri due fiorentini che hanno preso parte al primo test internazionale under 20 della stagione che la squadra azzurra ha disputato al Centro Nazionale Rugby di Marcoussis contro i pari età della Francia, squadra vicecampione del mondo giovanile.

Sono il diciannovenne Gianmarco Pietramala, apertura/estremo che con la maglia biancorossoviola gioca anche nel campionato di serie A, e il diciottenne di Bagno a Ripoli Carlo Antonio Bianchi, terza linea, già azzurrino nella under 18 e vincitore del Super Challenge di club under 14. Il match è terminato a favore dei padroni di casa per 40-29 ma ha dato importanti indicazioni al tecnico Roberto Santamaria. "Sapevamo che la Francia ci avrebbe messo in grossa difficoltà – ha dichiarato -, nel primo tempo siamo rimasti attaccati al risultato, poi i primi 20 minuti del secondo ci siamo fatti sorprendere dalla loro maggiore fisicità. A quel punto i ragazzi sono stati bravi a restare uniti, a non mollare di testa cercando di reagire seguendo il piano di gioco. Non era facile, quindi bravi davvero".

L’incontro ha rappresentato un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento al Sei Nazioni, con un’agenda che prevede anche una sfida pre-natalizia contro la selezione irlandese a Dublino; la convocazione di Pietramala e Bianchi è un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’Unione Rugby Firenze. Va aggiunto che oltre ai due, alla partita ha preso parte un altro fiorentino, Roberto Fasti, attualmente in forza al Casale ma cresciuto nel vivaio del Firenze Rugby 1931.

f. m.