L’Unione va al Sei Nazioni. Con Bianchi e Pietramala

Oltre all’attuale terzo posto della squadra nel campionato di serie A e ai risultati positivi delle altre formazioni gigliate l’Unione Rugby Firenze ha un altro valido motivo per festeggiare: due dei suoi giocatori – Carlo Antonio Bianchi e Gianmarco Pietramala – sono stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale under 20 Roberto Santamaria per partecipare al Sei Nazioni di categoria al quale, oltre all’Italia, partecipano anche Scozia, Galles, Francia, Inghilterra e Irlanda, in programma da domani (ore 20.15 Scozia-Italia a all’Hive Stadium di Edimburgo) al 14 marzo 2025. I due giovani talenti, che erano stati già convocati in precedenza per due altri raduni preparatori e a un importante test match a Dubino contro l’Irlanda, rappresenteranno Firenze nel prestigioso torneo internazionale, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori prospetti del rugby europeo.

Pietramala, 19 anni, estremo-apertura, e Bianchi, 18, terza linea, sono due punti fermi della squadra di A allenata da Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo; Bianchi, prima di approdare in prima squadra, è stato anche un punto di forza della under 18 giunta anch’essa nel giro di due sole stagioni ai vertici italiani.

"Siamo entusiasti e orgogliosi di vedere Carlo e Gianmarco raggiungere questo traguardo. Questa convocazione non è solo un riconoscimento per loro ma anche per tutto il movimento rugbistico fiorentino, che continua a crescere e a formare atleti di altissimo livello", ha dichiarato il presidente URF Andrea Vannucci.

"Sono orgoglioso di essere entrato nel gruppo azzurro – dichiara Pietramala – per me è una grande occasione per crescere, molti compagni giocano in squadre che vantano una lunga tradizione nel mondo della palla ovale e farò di tutto per meritarmi la loro fiducia e quella del coach Santamaria". "Il fatto di essere stati confermati dopo i raduni di selezione e il test match mi rende felice mi carica di soddisfazione e di responsabilità allo stesso tempo. Darò tutto me stesso per non deludere", gli fa eco Bianchi.

