Mamanet. Aics Forlì tricolore con il team Venere

Un weekend di divertimento, condivisione e successi per le forlivesi del Mamanet. L’edizione dei record, che ha visto a Roma in campo 26 squadre da tutta Italia per quasi 300 atlete, è stata una fantastica avventura per venti mamme-atlete dell’Aics Volley Forlì che, con la squadra di Venere, si è confermata campione d’Italia Mamanet. Non è mancata la soddisfazione anche per il risultato della seconda squadra, Marte, che ha chiuso il campionato al 13° posto.

Dopo il lungo viaggio del venerdì, le due squadre hanno giocato la prima fase a gironi nella mattinata del sabato divise tra il Centro Sportivo di Tellene e il PalaTorrino. Qui Venere ha chiuso al primo posto con due successi contro Roma Sport e Peschici, accedendo così al tabellone delle migliori otto. Una sconfitta, contro Mamanet Salento, e due vittorie, contro More e KK Roma, hanno condotto Marte al secondo posto nel girone e all’ingresso nel tabellone per i piazzamenti dal 9º al 16º posto.

Le fasi finali hanno visto Venere continuare nel suo percorso immacolato. Ai quarti la vittoria in una partita tiratissima contro Vitinia Roma, poi in semifinale il sorriso contro Leonet Artusi. L’atto conclusivo è stato invece un mix di emozioni contro Sharks Latina, in un punto a punto che ha visto primeggiare le forlivesi nei due i parziali. Domenica felice anche per Marte, che ha chiuso la propria corsa con due vittorie contro Roma Sport e Rinascita Firenze, dopo aver perso contro Futurnet Frampula, ottenendo il 13° posto. Una grande prima volta per le squadre che si sono confrontate con tante altre mamme-sportive dal resto d’Italia.

u. b.