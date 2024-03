MANIFESTAZIONE in città. Christian Fois e Chiara Gallorini dominano la corsa "Su e giù per le Mura»

La prima tappa del tradizionale circuito podistico "Corri nella Maremma" è iniziato con il botto. Sono stati infatt centoventicinque i partecipanti alla gara "Su e giù per le Mura", corsa podistica competitiva che si è corsa a Grosseto e che ha visto due grandi esperti del circuito firmare la prima gara del 2024.

Tra gli uomini ha vinto Christian Fois (Atletica Costa d’Argento) e tra le donne Chiara Gallorini (Track and Field Master Grosseto).

Vittoria assoluta per Christian Fois, che è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 32’ 56’’, davanti a Francesco Iacomelli (Atletica Costa d’Argento) con 33’43’’, per una doppietta della società argentarina e Gabriele Fensi (Atletica Rivelino) in 33’56’’, podista della provincia di Livorno.

Tra le donne successo pero Chiara Gallorini, alle sue spalle si è piazzata Antonella D’Auria (Team Marathon Bike) in 41’11’’ e terza Angela Mazzola (Atletica Costa d’Argento) in 41’11’’. La gara, organizzata dal Team Marathon Bike assieme alla Uisp di Grosseto, ha visto gli atleti sfidarsi in un percorso di circa dieci chilometri nel centro storico di Grosseto, attraversando tutti i percorsi che si trovano all’interno delle Mura medicee "C’è stata una risposta bellisima a questa nostra manifestazione – ha detto il presidente del Marathon Bike Maurizio Ciolfi – e importante è stato rispolverare il tracciato che veniva utilizzato nel 2010". Il prossimo appuntamento è domenica 7 aprile a Siena con Su e Giù per i Colli Senesi, gara di 12 chilometri.