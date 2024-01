Manifestazione. Tutti di corsa sulle Mura Medicee con la "Sei Ore della Maremma»

Saranno più di 300 presenti alla Sei ore della Maremma sulle Mura Medicee di Grosseto, con praticamente tutta la nazionale femminile di ultramaratona con la selezionatrice Monica Casiraghi presente. Previsti tanti podisti alla gara di ultra maratona in programma oggi dalle 9.30 alle 15.30. Il tracciato di 1757 metri sarà sulle mura medicee. Non solo grandi numeri di presenze, ma anche grandi sfide in uno scenario da festa paesana con gruppi musicali dislocati sul tracciato della gara. Infatti incertissima sarà la sfida in campo femminile con Ilaria Bergaglio, pettorale 9 e Federica Moroni pettorale 94 che si sfideranno a colpi di giri. La prima, fresca vincitrice del titolo italiano della 100 chilometri disputatasi al Parco del Valentino a Torino, mentre Federica Moroni, ex campionessa italiana di ultra maratona, con un palmares colmo di successi. Le due campionesse potrebbero andare oltre i 70 chilometri percorsi. In campo maschile occhi puntati su David Colgan, pettorale numero 3, vincitore della passata edizione che se la dovrà vedere con il nazionale di ultra maratona Benito Pasquariello pettorale 83 e l’emergente Federico Badiani, pettorale 134. Tutto in sei ore, non un minuto di più né uno di meno, tutto sulle mura cinquecentesche di Grosseto.