Mantovani fa il botto con due podi al Mugello

Un week-end da incorniciare quello del 22 e 23 giugno al Dunlop CIV Supersport NG600 del Mugello per il centauro del Mesaroli VMR Racing Team Andrea Mantovani.

Due secondi posti strameritati, un bottino di 40 punti che ora vede Andrea proiettato al 2° posto nella classifica generale, nonostante abbia saltato il secondo Round di Vallelunga per la concomitanza con la MotoE di Barcellona.

Un Andrea in forma smagliante, che ha guidato nei tornanti toscani come un pennello su una tela d’autore.

Sia in gara 1 che in gara 2 ha provato fino all’ultimo a portare a casa la prima piazza ceduta per soli 88 millesimi di secondo. Del resto non si poteva fare meglio, il motore della sua V2 Panigale 959 aveva un po’ di potenza in meno necessaria a tagliare il traguardo per primo.

"E’ stato un week-end formidabile – sono le prime parole di Andrea Mantovani –, mi sono divertito tantissimo, riuscivo a guidare come volevo la mia Ducati V2. Ora dobbiamo anare alcune cose per avere un po’ più di potenza. In gara 2 le ho provate tutte, sapevo che se fossi uscito dietro dalla Bucine anche con la scia nel rettilineo di arrivo non sarei riuscito a sorpassare, per cui l’unica era uscire davanti per provare a tagliare il traguardo per primo , ma la potenza imbarazzante della Ducati dell’avversario mi ha fregato per 88 millesimi. Ringrazio tutta la squadra per il lavoro svolto, sono già al lavoro per colmare il gap di potenza e ripresentarci alla Racing Night di Misano al top. Grazie a tutti gli sponsor ed appassionati che mi seguono, dedico questi due podi a Vincenzo Scandizzo del Team Vince64, che spero si riprenda presto dall’incidente stradale".

Il prossimo appuntamento è a Misano alla Racing Night dove si correrà in notturna sabato 3 agosto in un’atmosfera magica.