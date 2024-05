Maratona dell’Isola d’Elba, centinaia di podisti al via. I vincitori

Marina di Campo (Isola d’elba), 6 maggio 2024 – Il clima ha decisamente favorito i partecipanti alla grande giornata dell’Elba, dove l’ottava edizione della maratona (condita da mezza e 10 km) ha radunato nell’Isola centinaia e centinaia di podisti provenienti da ogni parte d’Italia. La partecipazione alla gara è stata numericamente clamorosa, confermando come la prova elbana sia ormai amatissima nel panorama nazionale e non solo. Quest’anno si è infatti registrata una vittoria straniera, quella del francese Julien Gueydon (Menton Marathon) che in 2h33’40” ha prevalso per ben 7’57” su Massimiliano Di Serio (Pol.I’Giglio) mentre terzo è giunto Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi) a 8’56”.

In campo femminile l’ex campionessa italiana Federica Moroni aggiunge un’altra vittoria al suo ricco palmares. La portacolori della Dinamo Aport è stata l’unica a scendere sotto le 3 ore, aggiudicandosi la gara in 2h55’20” con 14’19” su Elehanna Silvani (Azalai Asd) e 18’37” su Elisabetta Rimensi (Pol.Quadrilatero).

Nella mezza prima posizione assoluta per Federico Rondoni (Corradini Excelsior) che in 1h09’20” ha inflitto 3’06” a Gabriele Carraroli (Atl.La Sbarra), terza posizione per David Fiesoli (Aurora Montale) a 3’13”. A Sara Ceccolini (Dinamo Sport) la gara femminile in 1h23’23” davanti all’elvetica Dana Muller a 6’57” e a Roberta Rigault de la Longrais (Base Running), terza come lo scorso anno a 9’21”. Salvatore Franzese è invece il vincitore della 10 km. Il corridore dell’Atletica Reggio ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 33’21” precedendo di 32” Nicola Vanni (Team 42195) esattamente come aveva fatto nel 2023, a 1’17” ha chiuso il britannico James Thompson, mentre Maria Olivia La Rosa (Team Under 2.5) è risultata prima nella gara femminile in 41’10” con Monica Giordani (Lagarina Crus Team) a 3” e Cristina Seeberger a 1’41”.