Maratona di Reggio Emilia: al via il Trofeo Parmigiano Reggiano con 3000 atleti

E’ tutto pronto: stamattina alle 10 si apre il Centro Maratona, allestito presso il PalaBigi di via Guasco, con la distribuzione dei pettorali della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano che avrà luogo domani con partenza alle 9 da piazza della Vittoria.

Al palasport può accedere chiunque, essendo sede di stand espositivi e di diverse iniziative. Alle 11 c’è il dibattito "Sport e turismo, turismo e città, sport e città. Si può convivere?", presenti oltre alle autorità anche la triatleta Fabia Maramotti che con lo sport ha girato tutto il mondo.

Alle 15 la presentazione gruppo BLS, a seguire "Correre incontro alla vita", incontro con Marina Davolio, la reggiana autrice del libro "Metamorfosi, la mia corsa con la vita". Alle 15.45 "Gast 10 anni di Maratona a Reggio", poi la presentazione della Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 e quella del gruppo pacer, costituito da maratoneti, le cosiddette lepri, che serviranno da riferimento a chi vuole correre la gara in un tempo definito.

Infine, alle 18, la presentazione dei top runner di maratona e mezza. Nel pomeriggio è pure attesa la statunitense Julia Garling, per raccontare la sua storia di malattia e corse.

Domani da piazza della Vittoria, partenza alle 9 della 28ª Maratona di Reggio, alle 9,45 della Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 (non competitiva di km 4) alla quale ci si può iscrivere anche domattina. Alle 10,30, a Montecavolo, partenza della prima edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite.

I primi uomini della maratona arriveranno intorno alle 11,10, le donne alle 11,30: la distanza è dei tradizionali km, 42,195 in ricordo (più o meno) del percorso tra la Piana di Maratona e Atene, della famosa battaglia tra Greci e Persiani del 490 a.C.. Presenti anche alcuni handbikers.

Gli atleti che parteciperanno alle tre iniziative (maratona, mezza e non competitiva) saranno circa 3000, con un centinaio di stranieri, un po’ da tutti i continenti. Il favorito è il keniano Kipkemboi, mentre a sorpresa c’è il marocchino Mohammed Zouioula che ha corso la maratona di Torino domenica scorsa. Tra le donne, mezzo oro al collo ce l’ha già Clementine Mukandanga, ruandese, alla terza partecipazione reggiana dopo un primo e un terzo posto.

Il primato della gara reggiana è di 2h.12’26’’, firmato dal ruandese John Hakizimana nel 2022; il primato femminile è invece di Giovanna Epis, un 2h.28’03’’ nel 2020, non sul percorso tradizionale, ma sul tracciato della zona industriale di Mancasale, per permettere la disputa del campionato italiano nonostante l’emergenza Covid (in quella che porterebbe a 29 le maratone reggiane).