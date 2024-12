Maratona di Reggio Emilia: dettagli del percorso tra centro e Montecavolo

Il percorso della maratona di Reggio Emilia è un'andata e ritorno tra Reggio e Montecavolo, mentre il ritorno segue lo stesso tracciato della mezza maratona. La partenza avviene da Piazza della Vittoria, attraversando vari punti chiave della città.

Il percorso include: Corso Cairoli, Via Franchetti, Viale Timavo, Via Nobili, Via Spallanzani, Piazza Martiri 7 Luglio, Piazza Vittoria, Via Mazzini, Via Emilia Santo Stefano, Piazza Del Monte, Via Emilia San Pietro, Via Roggi, Viale Montegrappa, Via Ariosto, Piazza Roversi, Corso Garibaldi, Via Guasco, Piazzetta Bryant, Via Magenta, Lungo Crostolo, Via Zanichelli, Via Francia, Via Unione Sovietica, Via Fratelli Rosselli, Via Sormani Moretti, Via Ungheria, Villa Levi, Stradello Villa Levi, Via Bartolo Da Sassoferrato, Via Ruozzi, Via Ghiarda, Via Strozzi (Montecavolo).

Il ritorno segue Via Montegrappa, Strada Provinciale 23, Via Togliatti (punto di partenza della mezza maratona), Via Fratelli Cervi, Via Vespucci, Strada Provinciale 23, Via Piave, rientrando nel comune di Reggio da Via Freddi, Via Giovanardi, Via Della Polita, Via Strozzi, Via Francia, Via Zanichelli, Via Beltrami, Via Gambini, Via Ghiarda, Via San Rigo, Via Ruozzi, Via Fratelli Rosselli, Via Guittone D’Arezzo, Via Martiri della Bettola, Ciclopedonale Lungocrostolo, Via Martiri della Bettola, Piazza Lepanto, Viale Umberto Primo, Piazza Diaz, Via Ariosto, Piazza Roversi, Corso Garibaldi, Via Mazzini, Corso Cairoli, e ritorno a Piazza Della Vittoria.