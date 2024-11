Maratona di reggio. Il leone della basilica sulla t-shirt

A quattro settimane esatte dalla 28ª edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore in programma domenica 8 dicembre (partenza e arrivo in piazza della Vittoria), che sarà accompagnata dalla prima edizione della Mezza Maratona del Tricolore, oltre che dalla non competitiva Run4Charity di 4,2 km, l’organizzazione svela la maglietta-ricordo presente nel pacco gara. Come la medaglia (dorata per chi conclude i 42 km e argentata per chi corre la mezza), anche la maglietta per i finisher è dedicata a uno dei monumenti più iconici della città, un leone della Basilica di piazza San Prospero, intitolata al patrono di Reggio. Gli organizzatori lanciano così l’inevitabile l’accostamento, con la frase di sprone dell’edizione 2024, che diventa "Vivi una domenica da leoni".