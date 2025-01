Maratonina della Befana, festa all’Isolotto con 50 candeline. Foto e classifica

Firenze, 6 gennaio 2025 – Nel giorno dell’Epifania il quartiere dell’Isolotto a Firenze si è trasformato in un palcoscenico di festa e sport, celebrando il 50° anniversario della Maratonina della Befana con un successo di partecipazione che ha superato ogni aspettativa.

Il presidente della Up Isolotto Andrea Grassi, visibilmente emozionato, ha commentato con entusiasmo: “Sono stati ben 85 i soci che hanno contribuito all’organizzazione, curando ogni dettaglio della sicurezza sul percorso. A loro si sono affiancate diverse società podistiche fiorentine, con un ruolo di primo piano del GS Le Torri, e il prezioso supporto dell’assistenza medico-sanitaria fornita dalla Umanitas”.

LA CLASSIFICA

Quest’anno, in occasione del mezzo secolo di vita della gara, si è voluto omaggiare i podisti con una distanza simbolica: la mezza maratona, quei 21,097 km che rappresentano un traguardo di gloria e un punto di riferimento nell’immaginario di ogni atleta.

La manifestazione ha accolto più di 1.200 partecipanti, distribuiti tra la mezza maratona, una 10 chilometri e una ludico-motoria sulle suggestive rive dell’Arno. Particolarmente apprezzata è stata la medaglia commemorativa, appositamente coniata per l’evento, che raffigura la storica chiesa del quartiere, luogo di partenza della prima edizione.

“Oggi a Firenze, grazie a questo dinamico sodalizio, siamo tornati a vivere un grande evento,” ha aggiunto il presidente, ricordando come negli ultimi anni la pandemia e l’aumento del costo della vita avessero progressivamente allontanato i podisti, riducendo la partecipazione alle gare. La presenza massiccia di oggi rappresenta un segnale di rinascita per tutto il movimento podistico.

Lo sparo d’inizio è stato affidato a Giancarlo Romiti, presidente fondatore della Firenze Marathon, figura legata affettivamente agli organizzatori della maratonina. La sua presenza ha aggiunto un tocco di emozione a un evento che è stato descritto come “uno spettacolo unico che mancava da tempo”.

Il servizio fotografico della giornata è stato curato dalla Ets “Regalami un sorriso”, realtà da sempre impegnata nella solidarietà. Gli organizzatori hanno voluto riconoscere il loro prezioso contributo con un tangibile sostegno economico, sottolineando ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di unione e altruismo. In questa giornata di festa, la Maratonina della Befana ha dimostrato come lo sport, intrecciato con i valori della solidarietà e della comunità, possa trasformarsi in una celebrazione della vita e delle tradizioni. Firenze, ancora una volta, si conferma culla di emozioni e traguardi condivisi.